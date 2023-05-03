Жителей Никополя предупредили об угрозе обстрела

Российские войска ведут подготовку к возможному обстрелу города Никополь вечером среды, 3 мая. Горожан просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Жителям города советуют сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По его словам, была также подмечена активность вражеской артиллерии.

"Осветительный боеприпас над Никополем. Враг готовится к обстрелу города", – написал Евтушенко.

Россияне сегодня обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Число погибших в результате атаки российских оккупантов по Херсонской области 3 мая возросло до 17 человек.

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