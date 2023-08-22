Держдеп США погодив продаж гелікоптерів Apache Польщі на суму понад 10 млрд доларів

Державний департамент США схвалив потенційний продаж гелікоптерів AH-64E Apache та супутнього обладнання Польщі в рамках угоди на суму до 12 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як стверджують у Пентагоні, Польща, яка є членом НАТО, запросила 96 ударних гелікоптерів Apache і відповідне обладнання до них. Зокрема, 1844 ракети Hellfire і 508 Stinger. У відомстві зявили, що головними підрядниками є компанії Boeing і Lockheed Martin.

Зазначається, що Агентство з питань оборонної співпраці повідомило Конгрес США про можливий продаж у понеділок, однак схвалення Державного департаменту не вказує на підписання контракту чи завершення переговорів.

Варто зазначити, що від початку повномашстабного Російського вторгнення в Україну, Польща є лідером серед Європейських країн щодо підтримки нашої держави.

Продаж Сполученими Штатами зброї Польщі

На початку року США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 млрд доларів.

Також, у Штатах зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.