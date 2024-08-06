Госдеп объяснил, изменилась ли позиция США об ударах по РФ после получения Украиной F-16

Вашингтон будет принимать решения по использованию предоставленного Украине американского оружия и установленных ограничений на удары по территории РФ в зависимости от ситуации на поле боя.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Отвечая на вопрос журналиста об установленных Штатами "табу" на удары ВСУ по территории страны-агрессора, американский чиновник подтвердил, что позиция властей США осталась прежней, в частности, после получения Украиной первой партии истребителей F-16 от западных партнеров.

Говоря о вероятности расширения разрешений для украинской армии на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, Миллер отметил, что его ответ "не изменился".

"Мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что этот процесс "происходит с самого начала и по сей день".

"Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия", - заявил Миллер.

Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбитие российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.

Он отметил, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".

Удары Украины по территории России

Напомним, ранее Штаты уже разрешили Украине использовать предоставленное вооружение для нанесения ударов по территории РФ, но только в рамках приграничья. А на атаки вглубь России Вашингтон не отказывается от установленного "табу".

Добавим, по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), США разрешили Украине бить на территории РФ только по тем подразделениям и объектам, которые готовятся нанести удар по Украине или позициям ВСУ, или уже атакуют их.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории РФ предоставленным оружием. В частности, для атак по аэродромам, с которых российские захватчики совершают удары по Украине.

Также в июле министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, почему разрешение США на удары вглубь РФ не обострит войну.