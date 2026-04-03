Действует по шаблонам Путина: насколько Трамп "порежет социалку" и увеличит бюджет армии

Президент США Дональд Трамп готовится представить бюджет страны на 2027 год. Основными пунктами станут предложения об увеличении расходов на армию, о чем он и обещал своим избирателям, хотя социальные программы при этом пострадают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

По данным издания, Трамп стремится поднять оборонные расходы до астрономических 1,5 триллиона долларов. Это на треть больше текущих показателей. Львиная доля этих средств пойдет на ведение войны с Ираном. Сейчас Пентагон уже направил запрос на экстренные 200 миллиардов долларов.

Трейдеры на рынке облигаций ждут, как такие расходы повлияют на устойчивость государственного долга, отмечает агентство. Война уже привела к скачку цен на нефть: прогнозы инфляции в США пересмотрели в сторону роста - до 3,1%, что уже бьет по кошелькам американцев.

Кто попадет под нож Трампа

За амбициозные планы армии заплатят гражданские ведомства и Трамп готовит жесткие сокращения. Под угрозой оказались программы здравоохранения и научные гранты. В прошлом году Конгресс уже блокировал похожие инициативы президента, но теперь битва за бюджет обещает быть еще более ожесточенной, пишет Bloomberg.

Главные цифры бюджетного плана США на 2027 год:

Оборона: 1,5 трлн долларов (цель администрации).

Война с Ираном: 200 млрд долларов (немедленный запрос Пентагона).

Инфляция: ожидаемый рост до 3,1% из-за боевых действий.

Госдолг: Трамп завершил первый срок с долгом в 7,8 трлн долларов.

Однако есть "неприкосновенные" статьи. Социальное обеспечение и медицинское страхование (Medicare) останутся без изменений. Это стратегический ход Трампа, ведь эти программы слишком популярны среди избирателей обеих партий. Сокращать их перед выборами в Сенат - политическое самоубийство.

Тарифные дивиденды: по 2000 долларов в руки

Трамп обещает американцам выплатить налогоплательщикам по 2000 долларов - это так называемые "тарифные дивиденды". Ранее правительство собрало около 150 миллиардов долларов пошлины с импорта, а теперь эти средства хотят раздать гражданам.

Однако, по данным агентства, такая щедрость имеет противников даже среди республиканцев. Часть партии считает, что эти деньги должны идти на покрытие дефицита. Верховный суд уже отменил часть чрезвычайных полномочий Трампа по сбору тарифов. Теперь Белому дому придется договариваться с Конгрессом.