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"Государство-зло": Зеленский отреагировал на обстрел Херсона и Запорожья

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Суббота 11 марта 2023 20:09
"Государство-зло": Зеленский отреагировал на обстрел Херсона и Запорожья Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, которые устроили российские войска 11 марта и подчеркнул, что страна-агрессор станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент отметил, что хочет бы поддержать все те украинские города и общины, которые ежедневно и каждую ночь испытывают "жестокие, террористические удары государства-зла".

"Наша Херсонская область и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донецкой и Луганской областей, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковская область и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за два с половиной месяца, враг ударил уже более сорока ракетами.Никополь, Марганец - наша Днепропетровская область. Наша Сумская и Черниговская область.Руины, обломки и воронки от снарядов в земле - это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальное жизнь", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня российские обстрелы унесли жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. В результате трое украинцев погибли. А в Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города.

"В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей. Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказание, которое Кремлю не остановить", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 11 марта, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Попали по критической инфраструктуре.

Кроме того, сегодня около полудня войска РФ ударили по Херсону. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета. Три человека погибли.

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