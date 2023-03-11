Россияне накрыли огнем Херсон, а в Славянске раздался мощный взрыв

Российские войска сегодня, 11 марта обстреляли Херсон, из-за чего погибли по меньшей мере три человека. Тем временем в Славянске Донецкой области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона

Обновлено 13.36. Возле супермаркета в Херсоне погибли 3 гражданских, обстрел города продолжается

Как сообщили Херсонской областной прокуратуре, в результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.

"В настоящее время количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже возбудили дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Обновлено 12:49. В Херсоне снова раздались взрывы.

Как сообщил глава ОВА, Херсон снова оказался под огнем российской армии.

"Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое - ранены. Работа экстренных служб продолжается", - написал Прокудин.

Он добавил, что из-за попадания снаряда горит автомобиль, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.

Взрыв в Славянске

Между тем, корреспондент РБК-Украина сообщает о мощном взрыве в городе Славянск Донецкой области.

Впрочем, официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе от властей не поступало.

Напомним, недавно мы сообщали о звуках взрывов в Херсоне.

Добавим, что за минувшие сутки российские войска 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще пятеро ранены. В общей сложности враг выпустил по региону 335 снарядов.

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