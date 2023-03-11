"Держава-зло": Зеленський відреагував на обстріл Херсона та Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, які російські війська влаштували 11 березня та наголосив, що країна-агресор стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор.

Президент зазначив, що хоче би підтримати всі ті українські міста і громади, які щодня і щоночі зазнають "жорстоких, терористичних ударів держави-зла".

"Наша Херсонська область та Херсон, яким окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донецької та Луганської областей, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківська область та Харків. Лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив уже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець - наша Дніпропетровська область. Наша Сумська та Чернігівська область. Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі - це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. В результаті троє українців загинули. А в Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста.

"У прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити", - підкреслив президент.