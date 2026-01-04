ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Новый год - новые выплаты: как ветераны могут получить 1500 гривен на спорт

Воскресенье 04 января 2026 06:40
UA EN RU
Новый год - новые выплаты: как ветераны могут получить 1500 гривен на спорт Фото: Ветеранский спорт (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с начала года продолжает действовать государственная программа "Ветеранский спорт", в рамках которой ветераны и ветеранки могут получать 1500 гривен ежеквартально на физическое и психологическое восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто может присоединиться к программе

Участие в программе могут принять ветераны и ветеранки, которые:

  • достигли 18 лет;
  • имеют верифицированный РНУКПН;
  • имеют статус участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;
  • открыли специальный счет "Дія.Картки" в банке-участнике программы.

Как подать заявку

Подать заявку можно с 1 по 20 января включительно через приложение "Дія", для этого нужно:

  • войти в приложение "Дія";
  • перейти в раздел "Ветеран PRO";
  • выбрать услугу "Ветеранский спорт";
  • выбрать "Дія.Карту" для зачисления средств и отправить заявку;
  • после одобрения средства поступят автоматически.

В Минветеранов уточнили: если участник программы уже воспользовался выплатой в 4 квартале 2025 года, повторно подавать заявку не нужно - деньги начислят автоматически. Тем, кто присоединяется впервые, необходимо предварительно оформить "Дія.Карту".

На что можно потратить средства

Полученные 1500 гривен разрешено использовать на:

  • занятия в спортзале;
  • плавание;
  • оздоровительную гимнастику;
  • иппотерапию;
  • другие форматы легкой или умеренной физической активности, направленные также на поддержку ментального здоровья.

Главное условие - заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997.

Как оформить "Дія.Карту"

Для оформления "Дія.Карты" нужно:

  • обновить приложение "Дія";
  • авторизоваться;
  • открыть раздел "Сервисы" - "Дія.Карта";
  • выбрать банк и подписать согласие.

В Министерстве по делам ветеранов также призвали спортивные учреждения по всей Украине участвовать в программе, чтобы сделать восстановление ветеранов и ветеранок более доступным в общинах, куда они возвращаются после службы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Киев с нынешнего года увеличит размер компенсации ветеранам за приобретение авто, а также рассматривает возможность распространить выплаты не только на новые, но и на подержанные автомобили. Сумма компенсации вырастет до 605 тысяч гривен, а ветераны с инвалидностью I-II групп смогут получить дополнительные средства на переоборудование авто.

Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок - онлайн-компенсация автогражданки. Ветераны (УБД и лица с инвалидностью вследствие войны) могут полностью вернуть средства за страхование авто: 50% компенсирует страховая, еще 50% - государство, а подать заявку можно быстро через "Дію" без бумажных процедур.

