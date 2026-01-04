Новый год - новые выплаты: как ветераны могут получить 1500 гривен на спорт
В Украине с начала года продолжает действовать государственная программа "Ветеранский спорт", в рамках которой ветераны и ветеранки могут получать 1500 гривен ежеквартально на физическое и психологическое восстановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Кто может присоединиться к программе
Участие в программе могут принять ветераны и ветеранки, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют верифицированный РНУКПН;
- имеют статус участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;
- открыли специальный счет "Дія.Картки" в банке-участнике программы.
Как подать заявку
Подать заявку можно с 1 по 20 января включительно через приложение "Дія", для этого нужно:
- войти в приложение "Дія";
- перейти в раздел "Ветеран PRO";
- выбрать услугу "Ветеранский спорт";
- выбрать "Дія.Карту" для зачисления средств и отправить заявку;
- после одобрения средства поступят автоматически.
В Минветеранов уточнили: если участник программы уже воспользовался выплатой в 4 квартале 2025 года, повторно подавать заявку не нужно - деньги начислят автоматически. Тем, кто присоединяется впервые, необходимо предварительно оформить "Дія.Карту".
На что можно потратить средства
Полученные 1500 гривен разрешено использовать на:
- занятия в спортзале;
- плавание;
- оздоровительную гимнастику;
- иппотерапию;
- другие форматы легкой или умеренной физической активности, направленные также на поддержку ментального здоровья.
Главное условие - заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997.
Как оформить "Дія.Карту"
Для оформления "Дія.Карты" нужно:
- обновить приложение "Дія";
- авторизоваться;
- открыть раздел "Сервисы" - "Дія.Карта";
- выбрать банк и подписать согласие.
В Министерстве по делам ветеранов также призвали спортивные учреждения по всей Украине участвовать в программе, чтобы сделать восстановление ветеранов и ветеранок более доступным в общинах, куда они возвращаются после службы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Киев с нынешнего года увеличит размер компенсации ветеранам за приобретение авто, а также рассматривает возможность распространить выплаты не только на новые, но и на подержанные автомобили. Сумма компенсации вырастет до 605 тысяч гривен, а ветераны с инвалидностью I-II групп смогут получить дополнительные средства на переоборудование авто.
Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок - онлайн-компенсация автогражданки. Ветераны (УБД и лица с инвалидностью вследствие войны) могут полностью вернуть средства за страхование авто: 50% компенсирует страховая, еще 50% - государство, а подать заявку можно быстро через "Дію" без бумажных процедур.