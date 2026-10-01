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Почему остановили программу "Ветеранский спорт" в октябре: разъяснение Минветеранов

12:07 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Почему остановили программу "Ветеранский спорт" в октябре: разъяснение Минветеранов Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Октябрьский этап программы "Ветеранский спорт" не стартует. Защитники уже начали получать уведомления, что заявки не принимаются. В правительстве объясняют это тем, что предусмотренные на программу деньги закончились.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Почему отменили октябрьский этап

В ведомстве объясняют, что на программу уже направили все предусмотренные на этот год средства, в том числе вернувшиеся за предыдущие периоды. В то же время для проведения октябрьского этапа необходимо дополнительное финансирование, а возможности выделить эти средства из государственного бюджета пока нет.

В этом году на программу изначально предусмотрели 600 млн гривен - в расчете на 100 тысяч получателей ежеквартально. За три квартала ожидали около 300 тысяч заявок.

Однако спрос на программу оказался гораздо выше. Ею воспользовались более 800 тысяч раз, а общая сумма выплат в 2026 году превысила 1,2 млрд гривен.

Поэтому в октябре:

  • новый этап подачи заявок в "Дії" не будет открываться;
  • выплаты в размере 1500 гривен в рамках этого этапа производиться не будут.

Что будет с программой в 2027 году

В Минветеранов отметили, что работают над продолжением "Ветеранского спорта" в 2027 году. Планируется перевести программу из экспериментального формата на постоянное основание.

Ее формат и объем финансирования будут определены с учетом возможностей государственного бюджета.

В то же время в ведомстве отметили, что поддержка ветеранов, ветеранок и их семей остается одним из направлений государственной политики.

В проекте Государственного бюджета на 2027 год на ветеранскую политику в общей сложности предусмотрено 20,5 млрд гривен. Это на 3 млрд. гривен больше, чем в 2026 году.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что по программе "Ветеранский спорт" ветераны и ветеранки могли получать 1500 гривен ежеквартально. Денежные средства можно было потратить, в частности, на занятия в спортзале, плавание, оздоровительную гимнастику и другие виды физической активности.

Также мы писали, что ранее заявление на участие в программе "Ветеранский спорт" нужно было подавать даже тем, кто уже получал выплаты. Заявление можно было подать через "Дію" , выбрав "Ветеранский спорт" и "Дія.Картку". Деньги позволяли тратить на тренажерные залы, бассейны, спортивные секции и другие активности.

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