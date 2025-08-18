Государство запустит бесплатный чекап здоровья. Кто и когда сможет получить услугу
С начала 2026 года правительство Украины планирует запустить для граждан в возрасте от 40 лет программу бесплатной проверки (диагностики) состояния здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Юлии Свириденко во время презентации Программы деятельности правительства.
Что известно о новой государственной программе
"Мы запланировали плановый чекап с 2026 года. Он будет предусматривать базовые параметры с прохождением раз в год", - рассказала Свириденко.
Она уточнила, что каждый человек сможет бесплатно пройти обследование раз в год.
"Нам важно, чтобы мы этот проект запустили", - подчеркнула премьер-министр.
Глава правительства объяснила, что в здравоохранении важны системность и проведение диагностики, которые позволят выявлять проблемы со здоровьем.
Что еще меняет правительство Украины
Правительство планирует также увеличить заработную плату для врачей до 35 тысяч гривен в месяц.
"Мы повысим оплату медиков. Базовая зарплата врачей... должна быть не ниже 35 тысяч гривен", - заявила Свириденко.
Тем временем для врачей, которые после обучения будут работать в прифронтовых регионах или в сельской местности, правительством была увеличена разовая финансовая помощь.
На сегодня она составляет 200 тысяч гривен.
Кроме того, такие врачи смогут получить служебное жилье.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы и как именно принять участие в государственной программе поддержки.
