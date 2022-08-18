RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ядерний шантаж росіян: гендиректор МАГАТЕ готовий очолити місію на Запорізькій АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі (iaea.org)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі заявив про готовність очолити делегацію на Запорізьку АЕС. Наразі вона окупована російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в Twitter.

"Рафаель Маріано Ґроссі поінформував мене що, у відповідь на запрошення України, він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією", - написав Кулеба.

Водночас сам Ґроссі та пресслужба МАГАТЕ наразі не коментували розмову, про яку повідомив міністр.

Загроза на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що сьогодні в Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня.

Додамо, напередодні в ООН заявили, що готові підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

Тим часом російські окупанти продовжують погрожувати делегації МАГАТЕ "небезпечною поїздкою" на атомну станцію.

В "Енергоатомі" зазначають, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ