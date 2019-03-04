Ядерний реактор у КНДР не працює уже кілька місяців, - МАГАТЕ

Реактор, за даними агентства, не працює з грудня 2018 року

В Северной Корее реактор ядерного комплекса Йонбен не работает последние несколько месяцев. Такие данные зафиксировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, соответствующую информацию сообщил генеральный директор агентства Юкия Амано в докладе совете управляющих МАГАТЭ.

"Агентство не заметило никаких признаков работы реактора мощностью 5 МВт с начала декабря 2018 года", - отметил Амано.

По его словам, признаков работ в радиохимической лаборатории в Йонбене агентство также не нашло.

Также отмечается, что строительные работы ведутся в месте, где располагается легководный реактор.

"Мы также продолжали фиксировать признаки использования заявленной установки для обогащения урана", - сообщил Амано.

Так, МАГАТЭ отслеживает ситуацию с ядерной программой Северной Кореи, используя открытые источники информации и спутниковые снимки.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет блестящее экономическое будущее, если две страны заключат соглашение, но не имеет никакого экономического будущего с ядерным оружием.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Ханое не пришли к согласию о денуклеаризации Корейского полуострова.

Добавим, специальная комиссия ООН сообщила, что Северная Корея (КНДР) продолжает тайно развивать свою ядерную программу.