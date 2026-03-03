Ядерный завод в Иране оказался под ударом: есть ли угроза утечки радиации

"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить некоторые недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению ядерного топлива в Иране", - заявили в МАГАТЭ.

При этом отмечается, что радиологических последствий не ожидается, а дополнительного воздействия на самом заводе, который был серьезно поврежден во время прошлогодних ударов авиации США и Израиля, не обнаружено.

Напомним, вчера, 2 марта, ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что вчера не было никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.