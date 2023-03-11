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Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши

Фото: ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Польши Мариуша Блащака.

Блащак сообщил, что сегодня польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52.

"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - добавил вице-премьер.

Фото: ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России (twitter.com/mblaszczak)

Заметим, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у российской границы.

Напомним, в декабре Пентагон представил самый современный стратегический бомбардировщик США.

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