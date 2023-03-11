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Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі

Фото: ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник разом з польськими винищувачами пролетів вздовж кордону Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Польщі Маріуша Блащака.

Блащак повідомив, що сьогодні польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52.

"Це важлива частина вправ щодо сумісності. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - додав віце-прем'єр.

Фото: ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії (twitter.com/mblaszczak)

Зауважимо, що згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля російського кордону.

Нагадаємо, в грудні Пентагон презентував найсучасніший стратегічний бомбардувальник США.

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