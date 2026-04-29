Ядерный арсенал КНДР способен преодолеть американскую систему ПРО, - Bloomberg

Согласно подсчетам, КНДР уже имеет около 50 ядерных боеголовок и ежегодно способна производить материал еще для примерно 20. Это существенно повышает темпы наращивания ее ядерного потенциала.

Американская система наземного перехвата на среднем участке траектории (GMD), размещенная на Аляске и в Калифорнии, состоит из 44 ракет-перехватчиков с возможностью расширения еще на 20. При этом для уничтожения одной цели обычно необходимо запускать как минимум два перехватчика.

При таких условиях одновременный массированный запуск около двух десятков межконтинентальных баллистических ракет может исчерпать имеющийся запас перехватчиков США.

Наибольшую угрозу представляют ракеты серии "Хвасон", которые вместе с существующими боеголовками могут перегрузить систему перехвата США.

В последние годы Пхеньян активно модернизирует арсенал, в частности разрабатывает твердотопливные ракеты, которые сложнее обнаружить и быстрее запустить.

Кроме того, в этом году КНДР испытала ракеты с кассетными боеприпасами и ложными целями, пытаясь повысить эффективность прорыва обороны США и Южной Кореи.

Bloomberg отмечает, пока Дональд Трамп ведет войну на Ближнем Востоке, чтобы не допустить получения ядерного оружия клерикальным режимом Ирана, данные свидетельствуют о том, что усилия США по сдерживанию программы Ким Чен Ына потерпели неудачу.

"Превращение Северной Кореи из "государства-изгоя" в полноправного члена "клуба ядерных держав" означает, что она может не только угрожать ядерной войной, но и, возможно, уже способна ее вести", - говорится в материале.

Эксперты отмечают, что режим Ким Чен Ына становится более уверенным в своих возможностях и рассматривает ядерное оружие как главную гарантию выживания.

После ударов США по Ирану и задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро важность ядерного сдерживания для Пхеньяна только возросла.