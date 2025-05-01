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Ядерные переговоры США и Ирана не состоятся по плану: что заявил Оман

Иллюстративное фото: ядерные переговоры США и Ирана не состоятся по плану (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего был перенесен "по логистическим причинам".

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди написал в Twitter.

"По логистическим причинам мы переносим американо-иранскую встречу, предварительно запланированную на субботу 3 мая", - написал чиновник, который выступает посредником в переговорах.

По его словам, новые даты будут объявлены после взаимного согласия.

Новая ядерная сделка между США и Ираном

Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Дональд Трамп принял решение о выходе США из соглашения и возобновил санкционное давление на Иран, что повлекло новое обострение отношений между странами.

После своего повторного избрания Трамп в марте усилил усилия по заключению новой ядерной сделки с Ираном. В случае отказа он пригрозил масштабными ударами по ядерным объектам страны.

США и Иран уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Новое соглашение имеет целью заблокировать возможность Тегерана получить ядерное оружие, а также отменить введенные Вашингтоном жесткие экономические санкции.

Недавно СМИ сообщили о готовности Ирана к определенным ограничениям в обогащении урана, но в обмен на гарантии со стороны США.

После переговоров в Риме в начале этого месяца Оман сообщил, что США и Иран намерены достичь соглашения, согласно которому Тегеран будет "полностью избавлен" от ядерного оружия и санкций, но "сможет сохранить свою способность развивать мирную ядерную энергетику".

Накануне встречи в Омане 26 апреля, Иран предложил США т.н. "промежуточное" соглашение, однако американская сторона не поддержала этот вариант.

Подробнее о вероятности силового столкновения между странами, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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