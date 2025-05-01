Ядерные переговоры США и Ирана не состоятся по плану: что заявил Оман

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего был перенесен "по логистическим причинам".
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди написал в Twitter.
"По логистическим причинам мы переносим американо-иранскую встречу, предварительно запланированную на субботу 3 мая", - написал чиновник, который выступает посредником в переговорах.
По его словам, новые даты будут объявлены после взаимного согласия.
Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Дональд Трамп принял решение о выходе США из соглашения и возобновил санкционное давление на Иран, что повлекло новое обострение отношений между странами.
После своего повторного избрания Трамп в марте усилил усилия по заключению новой ядерной сделки с Ираном. В случае отказа он пригрозил масштабными ударами по ядерным объектам страны.
США и Иран уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Новое соглашение имеет целью заблокировать возможность Тегерана получить ядерное оружие, а также отменить введенные Вашингтоном жесткие экономические санкции.
Недавно СМИ сообщили о готовности Ирана к определенным ограничениям в обогащении урана, но в обмен на гарантии со стороны США.
После переговоров в Риме в начале этого месяца Оман сообщил, что США и Иран намерены достичь соглашения, согласно которому Тегеран будет "полностью избавлен" от ядерного оружия и санкций, но "сможет сохранить свою способность развивать мирную ядерную энергетику".
Накануне встречи в Омане 26 апреля, Иран предложил США т.н. "промежуточное" соглашение, однако американская сторона не поддержала этот вариант.
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