Ядерні переговори США та Ірану не відбудуться за планом: що заявив Оман

Новий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми останньої було перенесено "через логістичні причини".
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Оману Бадр бін Хамад Аль Бусаїді написав у Twitter.
"З логістичних причин ми переносимо американо-іранську зустріч, попередньо заплановану на суботу 3 травня", - написав чиновник, який виступає посередником у перемовинах.
За його словами, нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.
Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021 рік Дональд Трамп прийняв рішення про вихід США з угоди та відновив санкційний тиск на Іран, що спричинило нове загострення відносин між країнами.
Після свого повторного обрання Трамп у березні посилив зусилля щодо укладення нової ядерної угоди з Іраном. У разі відмови він пригрозив масштабними ударами по ядерних об'єктах країни.
США та Іран вже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману. Нова угода має на меті заблокувати можливість Тегерану отримати ядерну зброю, а також скасувати запроваджені Вашингтоном жорсткі економічні санкції.
Нещодавно ЗМІ повідомили про готовність Ірану до певних обмежень у збагаченні урану, але в обмін на гарантії з боку США.
Після переговорів у Римі на початку цього місяця Оман повідомив, що США та Іран мають намір досягти угоди, відповідно до якої Тегеран буде "повністю позбавлений" ядерної зброї та санкцій, але "зможе зберегти свою здатність розвивати мирну ядерну енергетику".
Напередодні зустрічі в Омані 26 квітня, Іран запропонував США т.зв. "проміжну" угоду, однак американська сторона не підтримала цей варіант.
Детальніше про імовірність силового зіткнення між країнами, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.
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