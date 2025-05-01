Ядерні переговори США та Ірану не відбудуться за планом: що заявив Оман

"З логістичних причин ми переносимо американо-іранську зустріч, попередньо заплановану на суботу 3 травня", - написав чиновник, який виступає посередником у перемовинах.

За його словами, нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.

Нова ядерна угода між США та Іраном

Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021 рік Дональд Трамп прийняв рішення про вихід США з угоди та відновив санкційний тиск на Іран, що спричинило нове загострення відносин між країнами.

Після свого повторного обрання Трамп у березні посилив зусилля щодо укладення нової ядерної угоди з Іраном. У разі відмови він пригрозив масштабними ударами по ядерних об'єктах країни.

США та Іран вже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману. Нова угода має на меті заблокувати можливість Тегерану отримати ядерну зброю, а також скасувати запроваджені Вашингтоном жорсткі економічні санкції.