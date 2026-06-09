Ядерная гонка: как Британия опустила РФ в рейтинге и сколько денег потратила

Согласно отчету Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером в этой гонке. Вашингтон выделил на атомное оружие 69,2 миллиарда долларов. Эта сумма превышает расходы всех остальных ядерных держав мира вместе взятых.

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За год американские инвестиции "в ядерку" подскочили на 22%, а это самый большой рост среди всех участников "ядерного клуба". Белый дом не просто увеличивает общий военный бюджет, а еще активно восстанавливают свой стратегический арсенал.

Как Британия обогнала РФ

Великобритания неожиданно изменила расстановку сил в мировом рейтинге. Лондон увеличил финансирование своей ядерной программы на 17% и теперь ядерный бюджет страны составляет 12,6 миллиарда долларов.

Этот скачок позволил Британии обойти Россию. Москва направила на свои ядерные силы 9,5 миллиарда долларов, что лишь на 6% больше чем годом ранее. Кремль официально опустился на четвертое место по объему ядерных инвестиций.

Кто вступает в активную ядерную игру

Вторую строчку в глобальном списке уверенно держит Китай. Пекин потратил на ядерные цели 13,5 миллиарда долларов. Его бюджет вырос на 7% за двенадцать месяцев.

В список стран, которые активно финансируют ядерные программы, входят (по уровню расходов):

США;

Китай;

Великобритания;

Россия;

Франция;

Индия;

Пакистан;

Северная Корея;

Израиль (не официально).

Общий рост расходов на 19% стал самым стремительным с 2020 года, отмечается в докладе. Именно тогда начали вести ежегодный учет этих расходов во всем мире.