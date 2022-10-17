Ядерные учения РФ не показывают признаков применения этого оружия в Украине, - Белый дом

США отслеживают ход начавшихся ядерных учений армии РФ и пока не наблюдают признаков, свидетельствующих о готовности применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

"По нашим ожиданиям, в рамках этих учений россияне будут передвигать некоторые из своих стратегических активов. Однако мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине", - отметил Кирби.

Кирби уточнил, что проведение таких тренировок в России намечено на регулярной основе с целью проверки собственных ядерных возможностей.