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Ядерные учения РФ не показывают признаков применения этого оружия в Украине, - Белый дом

Фото: координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби(GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США отслеживают ход начавшихся ядерных учений армии РФ и пока не наблюдают признаков, свидетельствующих о готовности применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

"По нашим ожиданиям, в рамках этих учений россияне будут передвигать некоторые из своих стратегических активов. Однако мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине", - отметил Кирби.

Кирби уточнил, что проведение таких тренировок в России намечено на регулярной основе с целью проверки собственных ядерных возможностей.

Напомним, что НАТО начнет проведение ежегодных ядерных учений "Устойчивый полдень" в Европе уже в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней.

Также стало известно, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

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