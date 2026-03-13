ua en ru
Ядерный вопрос Ирана: Россия и Китай пошли на конфликт в Совбезе ООН

07:40 13.03.2026 Пт
3 мин
В итоге дискуссия вокруг ядерной программы Тегерана только обострилась
aimg Никончук Анастасия
Ядерный вопрос Ирана: Россия и Китай пошли на конфликт в Совбезе ООН Фото: Совбез ООН (GettyImages)

Посол США в ООН Майк Волтц заявил, что Россия и Китай пытались заблокировать обсуждение работы санкционного механизма против Ирана в Совете Безопасности ООН, однако большинство стран выступило против этой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

Попытка заблокировать работу санкционного комитета

Во время заседания Совета Безопасности представители России и Китая предложили прекратить обсуждение деятельности так называемого "Комитета 1737". Этот орган был создан для контроля за выполнением международных санкций, введенных против Ирана.

Однако инициативу Москвы и Пекина не поддержали. В итоге 11 государств проголосовали за продолжение обсуждения работы комитета, еще две страны решили воздержаться.

Позиция США

Американский дипломат Майк Волтц подчеркнул, что санкции ООН направлены на предотвращение угроз, связанных с иранскими ядерными и ракетными программами, а также на противодействие поддержке терроризма со стороны Тегерана.

"Все государства-члены ООН должны ввести эмбарго на поставки оружия Ирану, запретить передачу и торговлю ракетными технологиями, а также заморозить соответствующие финансовые активы. Они (Китай и Россия – ред.) не хотят функционального санкционного комитета, поскольку стремятся защитить своего партнера – Иран – и продолжать поддерживать оборонное сотрудничество, которое теперь снова запрещено".

Данные МАГАТЭ о ядерной программе

Волтц также напомнил о последних выводах Международного агентства по атомной энергии. Согласно этим данным, Иран остается единственной страной без ядерного оружия, которая накопила уран, обогащенный до уровня 60%, и при этом отказала инспекторам МАГАТЭ в доступе к этим запасам.

Реакция России и Китая

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники якобы "нагнетают истерию" вокруг возможного создания Ираном ядерного оружия. По его словам, подобные утверждения не подтверждались отчетами МАГАТЭ.

Представитель Китая Фу Цун, в свою очередь, обвинил Вашингтон в том, что именно США стали "инициатором" иранского ядерного кризиса.

Он утверждает, что применение силы со стороны США во время переговорного процесса подорвало дипломатические усилия.

Позиция Ирана и стран Европы

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что ядерная программа его страны "всегда была исключительно мирной".

Он также подчеркнул, что Тегеран не признает попытки введения против него новых санкций.

В то же время Великобритания и Франция поддержали восстановление санкционных ограничений.

Представитель Франции заявил, что МАГАТЭ больше не может гарантировать мирный характер иранской программы, а объем накопленного урана теоретически позволяет создать до десяти ядерных боеголовок.

Напоминаем. что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что на данный момент прямой угрозы для штата нет, несмотря на предупреждение ФБР о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью США.

Отметим, что Иран пока не задействовал свой главный стратегический рычаг — тотальное минирование Ормузского пролива, способное спровоцировать глобальный экономический кризис и полностью остановить экспорт нефти.

