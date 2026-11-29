Ученые предложили новое объяснение темной энергии - загадочной силы, по которой Вселенная расширяется все быстрее. Для этого им не пришлось предполагать существование неизвестных частиц: модель опирается на уже известную физикам теорию и согласуется с астрономическими наблюдениями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Ученые объясняют: темная энергия отвечает за ускоренное расширение Вселенной и составляет примерно 70 процентов ее общей энергетической плотности, однако ее физическая природа до сих пор неизвестна.
Большинство гипотез вводят невыявленные частицы или поля, в то время как авторы новой работы предлагают обойтись без них.
В основе подхода лежит квантовая хромодинамика - теория, описывающая сильное ядерное взаимодействие, удерживающее кварки в протонах и нейтронах. Она также описывает квантовый вакуум, содержащий квантовые поля, энергию и топологические конфигурации, между которыми возможно квантовое туннелирование.
В обычном пространстве вакуум квантовой хромодинамики имеет определенную энергию. Однако в расширяющейся Вселенной ее свойства могут изменяться.
По словам соавтора исследования Ариэля Житницкого из Университета Британской Колумбии, эта разница в энергии вакуума может ускорять расширение Вселенной без привлечения новых частиц или полей.
Для расчетов исследователи использовали 2 дополнительных параметра. Они показывают, когда влияние темной энергии становится заметным и как оно постепенно меняется.
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Ученые сравнили прогнозы модели с наблюдениями далеких сверхновых типа Ia, реликтового излучения ранней Вселенной и распределения галактик. Для этого использовали данные Planck, Atacama Cosmology Telescope, South Pole Telescope и DESI, а также две сверхновые выборки - Pantheon+ и DES-Dovekie.
Результаты сопоставили со стандартной моделью Lambda-CDM, предусматривающей неизменную темную энергию и моделью, где ее свойства изменяются со временем.
По отдельным данным ранней или поздней Вселенной, новая теория показала результаты на уровне Стандартной модели . Однако после объединения всех данных статистический анализ выявил небольшое или умеренное преимущество нового подхода.
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Если гипотеза подтвердится, она поможет объяснить ускоренное расширение Вселенной посредством уже известных законов физики. Кроме того, модель может объяснить признаки того, что темная энергия изменяется с течением времени.
Однако соответствие расчетов астрономическим данным еще не доказывает, что причиной темной энергии является квантовая хромодинамика.
Исследователям нужно лучше обосновать механизм и выяснить, как квантовый вакуум ведет себя в расширяющемся пространстве. Окончательные выводы также потребуют проверки новых астрономических данных.