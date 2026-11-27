Космический телескоп Euclid обнаружил самый древний и отдаленный квазар за всю историю наблюдений. Его питает сверхмассивная черная дыра с массой в 360 миллионов солнц, которая существовала лишь через 630 миллионов лет после Большого взрыва.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на свежее исследование, опубликованное в научном вестнике Astronomy & Astrophysics .

Что обнаружил телескоп Euclid?

Новый квазар получил обозначение J1504+6252 и неофициальное название Dún Aonghasa. Его нашли среди миллионов объектов в данных, которые собрал телескоп Euclid за 18 месяцев работы.

Объект зафиксировали таким, каким он был 13,1 миллиарда лет назад - на 40 миллионов лет раньше предыдущего рекордсмена среди древнейших квазаров.

После первого наблюдения к изучению объекта присоединились и другие обсерватории, в частности, Keck, Large Binocular Telescope, Hubble и James Webb. Именно телескоп James Webb определил массу черной дыры.

Красная точка в центре снимка, сделанного миссией Euclid, - это Dún Aonghasa (изображение: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, 2026)

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Почему открытие озадачило астрономов?

Исследователи объясняют: квазары возникают, когда сверхмассивную черную дыру окружают огромные объемы газа и пыли, которыми она питается. Из-за мощной гравитации это вещество образует аккреционный диск, ярко светится и выбрасывает струи плазмы.

В этой короткой фазе активное ядро галактики может светиться ярче, чем все звезды окружающей галактики вместе взятые.

Главная загадка Dún Aonghasa состоит в двух интересных деталях:

Слишком быстрый рост: ранее ученые считали, что черной дыре нужно около 1 миллиарда лет поглощения материи и слияний, чтобы добиться сверхмассивного статуса. Со всем этим данный объект набрал массу в 360 миллионов Солнц уже через 630 миллионов лет после Большого взрыва.

Медленное питание: в отличие от других известных черных дыр той эпохи, Dún Aonghasa поглощает газ и пыль относительно медленно. Это означает, что период ее стремительного "насыщения" либо уже завершился, либо поставлен на паузу.

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Почему это важно для понимания Вселенной?

Заглянув на 13,1 миллиарда лет назад , Euclid зафиксировал критический период космической истории. В это время формировались первые звезды и галактики, а рассеяние космического газа завершало "темные века" Вселенной и позволяло свету свободно распространяться.

Основная миссия телескопа Euclid, запущенного в 2023 году, - исследование темной энергии и темной материи, на которые приходится около 95 процентов всей материи и энергии Вселенной.

Это открытие, а также обнаружение по меньшей мере 12 других объектов в возрасте около 13 миллиардов лет может коренным образом изменить представления ученых о том, как возникали и росли первые черные дыры.