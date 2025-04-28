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Ядерная сделка США и Ирана: Нетаньяху проталкивает ливийский сценарий

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убежден, что любая ядерная сделка США с Ираном должна предусматривать полный демонтаж ядерной инфраструктуры ближневосточной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава правительства в очередной раз призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана, в то время как Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о ядерной сделке.

По мнению главы правительства, единственной "хорошей сделкой" будет та, которая ликвидирует "всю инфраструктуру", наподобие соглашения 2003 года, которое Ливия заключила с Западом, отказавшись от своих ядерной, химической, биологической и ракетной программ.

Израильские официальные лица уже давно пообещали не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия, и Нетаньяху повторил это утверждение.

"Я сказал Трампу, что любая достигнутая с Ираном ядерная сделка, должна также предотвратить разработку Тегераном баллистических ракет. Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами. Но я сказал, что так или иначе, Иран не будет иметь ядерного оружия", - сказал Нетаньяху в воскресенье, 27 апреля.

По данным агентства Reuters, Иерусалим не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что США пока не готовы поддержать такую операцию.

 

Новая ядерная сделка между США и Ираном

Во время своего первого президентского срока в 2017-2021 годах, Дональд Трамп принял решение о выходе США из соглашения и возобновил санкционное давление на Иран, что привело к очередному обострению отношений между странами.

После прихода к власти на второй срок, в марте Трамп усилил усилия по заключению новой ядерной сделки с Ираном. В случае отказа Трамп пригрозил масштабными ударами по ядерным объектам страны.

США и Иран провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Новое соглашение призвано заблокировать Тегерану возможность получить ядерное оружие, а также отменить введенные Вашингтоном разрушительные экономические санкции.

СМИ сообщили о готовности Ирана к определенным ограничениям в обогащении урана, но в обмен на гарантии со стороны США.

После переговоров в Риме в начале этого месяца Оман заявил, что США и Иран стремятся к соглашению, по которому Тегеран будет "полностью свободен" от ядерного оружия и санкций, но "сохранит свою способность развивать мирную ядерную энергетику".

Накануне встречи в Омане 26 апреля, Иран предложил США т.н. "промежуточное" соглашение, однако американская сторона не поддержала этот вариант.

Подробнее о вероятности силового столкновения между странами, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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