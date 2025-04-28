Ядерная сделка США и Ирана: Нетаньяху проталкивает ливийский сценарий

Глава правительства в очередной раз призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана, в то время как Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о ядерной сделке.

По мнению главы правительства, единственной "хорошей сделкой" будет та, которая ликвидирует "всю инфраструктуру", наподобие соглашения 2003 года, которое Ливия заключила с Западом, отказавшись от своих ядерной, химической, биологической и ракетной программ.

Израильские официальные лица уже давно пообещали не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия, и Нетаньяху повторил это утверждение.

"Я сказал Трампу, что любая достигнутая с Ираном ядерная сделка, должна также предотвратить разработку Тегераном баллистических ракет. Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами. Но я сказал, что так или иначе, Иран не будет иметь ядерного оружия", - сказал Нетаньяху в воскресенье, 27 апреля.

По данным агентства Reuters, Иерусалим не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что США пока не готовы поддержать такую операцию.