Ядерна угода США та Ірану: Нетаньягу проштовхує лівійський сценарій

Глава уряду вкотре закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану, в той час як Вашингтон і Тегеран ведуть переговори про ядерну угоду.

На думку глави уряду, єдиною "хорошою угодою" буде та, яка ліквідує "всю інфраструктуру", на кшталт угоди 2003 року, яку Лівія уклала із Заходом, відмовившись від своїх ядерної, хімічної, біологічної та ракетної програм.

Ізраїльські офіційні особи вже давно пообіцяли не допустити набуття Тегераном ядерної зброї, і Нетаньягу повторив це твердження.

"Я сказав Трампу, що будь-яка досягнута з Іраном ядерна угода, повинна також запобігти розробці Тегераном балістичних ракет. Ми перебуваємо в тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав, що так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", - сказав Нетаньягу в неділю, 27 квітня.

За даними агентства Reuters, Єрусалим не виключає нападу на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, навіть попри те, що США поки що не готові підтримати таку операцію.