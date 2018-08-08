Дерев'янченко продовжує підготовку до бою за титул чемпіона світу IBF

Український боксер вийде в ринг 10 листопада

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) продовжує підготовку до бою за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF проти американця Деніеля Джейкобса (34-2, 29 КО). У своєму Instagram Дерев'янченко поділився відео, де працює на груші.

"Підготовка триває", - підписав свою публікацію український боксер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що команди Сергія Дерев'янченко і Деніела Джейкобс домовилися про бій, який імовірно відбудеться в листопаді. Поєдинок пройде в передмісті Нью-Йорка - Юніондейл.

Зазначається, що контракт на бій ще не підписаний, проте спірні питання команди боксерів владнали.