Дерев'янченко і Головкін провели відкрите тренування перед боєм

Українець Сергій Дерев'янченко і казахстанський боксер Геннадій Головкін провели відкрите тренування в Нью-Йорку перед боєм за вакантні титули чемпіона світу в середній вазі за версіями IBF і IBO. Про це повідомляє BoxingScene.

Захід був відкритим для фанатів і журналістів. Суперники боксували на рингу, встановленому біля арени Madison Square Garden, де в уже цієї суботи, 5 жовтня, відбудеться їх поєдинок.

Дерев'янченко відпрацював удари зі своїм наставником Андре Розьє, а Головкін продемонстрував свої навички під керівництвом тренера Джонатон Бенкса.

Нагадаємо, суперники вже провели першу дуель поглядів.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль Альварес, але він був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.

Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.