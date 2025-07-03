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Древесину из поврежденных лесов Донецкой области пустят на нужды обороны

Донецкая область, Четверг 03 июля 2025 14:45
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Древесину из поврежденных лесов Донецкой области пустят на нужды обороны Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Деревья из поврежденных лесов Донецкой области используют для обороны. Речь идет о фортификациях и других потребностях военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль вместе с чиновниками и главой ОВА провели выездное заседание в Донецкой области. Как отметил премьер, во время совещания чиновники обсудили возможность использования древесины из пострадавших от пожаров лесов региона для оборонных целей.

Сейчас правительство готовит соответствующие решения, чтобы направить древесину на фортификации.

"Минприроды готовит соответствующие решения. Также по предложению Минагрополитики нарабатывается механизм компенсации аграриям за землю, на которой расположены фортификации", - отметил Шмыгаль.

Фортификации для обороны

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что длительная война изменила подход к строительству фортификаций. В целом есть три линии обороны.

Первая линия - на переднем крае. Вторая, как правило, готовится инженерными подразделениями Вооруженных сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями. Третья - капитальная, строится областными военными администрациями.

Министр обороны Рустем Умеров также заявлял, что Украина отходит от строительства фортификаций по советскому примеру. Теперь ставку делают на компактность и защиту от дронов.

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Донецкая область Леса Украины Война в Украине Деревья
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