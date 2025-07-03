Древесину из поврежденных лесов Донецкой области пустят на нужды обороны

Деревья из поврежденных лесов Донецкой области используют для обороны. Речь идет о фортификациях и других потребностях военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль вместе с чиновниками и главой ОВА провели выездное заседание в Донецкой области. Как отметил премьер, во время совещания чиновники обсудили возможность использования древесины из пострадавших от пожаров лесов региона для оборонных целей.

Сейчас правительство готовит соответствующие решения, чтобы направить древесину на фортификации.

"Минприроды готовит соответствующие решения. Также по предложению Минагрополитики нарабатывается механизм компенсации аграриям за землю, на которой расположены фортификации", - отметил Шмыгаль.