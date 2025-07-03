Деревину з пошкоджених лісів Донецької області пустять на потреби оборони

Дерева з пошкоджених лісів Донецької області використають для оборони. Йдеться про фортифікації та інші потреби військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль разом з урядовцями та головою ОВА провели виїзне засідання у Донецькій області. Як зазначив прем'єр, під час наради посадовці обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей.

Наразі уряд готує відповідні рішення, щоб направити деревину на фортифікації.

"Міндовкілля готує відповідні рішення. Також за пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації", - зазначив Шмигаль.