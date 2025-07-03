Деревину з пошкоджених лісів Донецької області пустять на потреби оборони
Дерева з пошкоджених лісів Донецької області використають для оборони. Йдеться про фортифікації та інші потреби військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Шмигаль разом з урядовцями та головою ОВА провели виїзне засідання у Донецькій області. Як зазначив прем'єр, під час наради посадовці обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей.
Наразі уряд готує відповідні рішення, щоб направити деревину на фортифікації.
"Міндовкілля готує відповідні рішення. Також за пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації", - зазначив Шмигаль.
Фортифікації для оборони
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що тривала війна змінила підхід до будівництва фортифікацій. Загалом є три лінії оборони.
Перша лінія - на передньому краї. Друга, як правило, готується інженерними підрозділами Збройних сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями. Третя - капітальна, будується обласними військовими адміністраціями.
Міністр оборони Рустем Умєров також заявляв, що Україна відходить від будівництва фортифікацій за радянським прикладом. Тепер ставку роблять на компактність і захист від дронів.
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