Деревянными палками били по авто: на Закарпатье группа ромов напала на военных ТЦК

Во вторник, 10 марта, вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа ромов напала на военнослужащих ТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
Инцидент произошел, когда сотрудники ТЦК проводили мероприятия по оповещению граждан по мобилизации и проверку военно-учетных документов.
По предварительным данным, злоумышленники намеренно перегородили дорогу автомобилю, которым передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт.
Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказать давление на представителей военной службы.
Сотрудники полиции прекратили противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.
Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.
Фото: на Закарпатье задержали ромов, которые напали на военных ТЦК (zk.npu.gov.ua)
Сейчас полицейские установили всех участников инцидента. Они дают показания следователям. Три человека, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных других причастных лиц.
Напомним, утром в понедельник, 9 марта, на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на двух военных ТЦК.
8 марта на Волыни вблизи населенного пункта Озеро у группы оповещения местного территориального центра комплектования отбили военнообязанного. Один из работников ТЦК был травмирован.
Также в Луцке неизвестный обстрелял пост охраны ТЦК, в результате чего был ранен военнослужащий. Также сообщалось о нападении на представителя ТЦК в Кривом Роге.
В Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, пытаясь помешать проверке военнообязанных. Также во Львове женщина открыла огонь по микроавтобусу, в котором находились представители ТЦК и правоохранители.