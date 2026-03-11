Деревянными палками били по авто: на Закарпатье группа ромов напала на военных ТЦК

Инцидент произошел, когда сотрудники ТЦК проводили мероприятия по оповещению граждан по мобилизации и проверку военно-учетных документов.



По предварительным данным, злоумышленники намеренно перегородили дорогу автомобилю, которым передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт.

Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказать давление на представителей военной службы.

Сотрудники полиции прекратили противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.





Фото: на Закарпатье задержали ромов, которые напали на военных ТЦК (zk.npu.gov.ua)

Сейчас полицейские установили всех участников инцидента. Они дают показания следователям. Три человека, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных других причастных лиц.