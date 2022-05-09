Депутати Гагаузії дозволили носити георгіївську стрічку 9 травня, попри заборону у всій Молдові

Згідно з прийнятою постановою "Про символи свята 9 травня на території Гагаузії", в автономії дозволяється "використання в рамках святкування Дня Перемоги стрічок чорно-оранжевого кольору".

Зазначається, що перед таким надзвичайним нічним засіданням депутатів НЗГ Апеляційна палата Комрата прийняла рішення про призупинення діяльності закону "Про символи перемоги на території Гагаузії". За словами віце-спікер НЗГ Георгія Лейчу, про рішення АП Комрата депутати дізналися з преси.

Гагаузькі парламентарі стверджують, що АП Комрата призупинила лише постанову "Про організацію та проведення акції "георгіївська стрічка"", але не закон, що дозволяє носіння такого символу.

Так, ще 29 квітня НЗГ дозволило використовувати на території автономії таку стрічку, заборонену в Молдові.