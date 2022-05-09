Депутаты Гагаузии разрешили носить георгиевскую ленту 9 мая, несмотря на запрет во всей Молдове

Согласно принятому постановлению "О символах праздника 9 Мая на территории Гагаузии", в автономии разрешается "использование в рамках празднования Дня Победы ленточек черно-оранжевого цвета".

Отмечается, что перед таким чрезвычайным ночным заседанием депутатов НСГ Апелляционная палата Комрата приняла решение о приостановлении деятельности закона "О символах победы на территории Гагаузии". По словам вице-спикер НСГ Георгия Лейчу, о решении АП Комрата депутаты узнали из прессы.

Гагаузские парламентарии утверждают, что АП Комрата приостановила лишь постановление "Об организации и проведении акции "георгиевская лента"", но не закон, разрешающий ношение такого символа.

Так, еще 29 апреля НСГ разрешило использовать на территории автономии такую ленту, запрещенную в Молдове.