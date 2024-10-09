У депутатки Хмельницкого горсовета нашли более 1,5 млн долларов: в чем ее подозревают

Скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Напомним, недавно в Украине разоблачили новую схему незаконного уклонения от мобилизации. Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу подозревают в причастности к схеме.

На днях у Крупы провели обыски, во время которых обнаружили почти 6 млн долларов. Семья Крупы владеет большим количеством недвижимости, элитными авто и зарубежными счетами.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Она может выйти под залог, размер которого составляет более 500 млн гривен. Чиновнице грозит до 10 лет заключения с конфискацией всего имущества.

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