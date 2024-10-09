У депутатки Хмельницької міськради знайшли понад 1,5 млн доларів: у чому її підозрюють

Скандал з головою Хмельницької МСЕК

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили нову схему незаконного ухилення від мобілізації. Голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу підозрюють у причетності до схеми.

Днями у Крупи провели обшуки, під час яких знайшли майже 6 млн доларів. Сім'я Крупи володіє великою кількістю нерухомості, елітними авто та закордонними рахунками.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона може вийти під заставу, розмір якої становить понад 500 млн гривень. Посадовиці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.

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