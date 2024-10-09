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У депутатки Хмельницької міськради знайшли понад 1,5 млн доларів: у чому її підозрюють

Фото: у Хмельницькому депутатку підозрюють у незаконному збагаченні (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Депутатку Хмельницької міської ради підозрюють у незаконному збагаченні. У неї знайшли понад 1,5 млн незадекларованих доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією. Директором компанії нині є депутатка Хмельницької міськради.

Жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

 

Під час обшуків правоохоронці виявили в індивідуальних банківських комірках, відкритих на ім’я депутатки, та за місцем її роботи понад 1,5 млн доларів у різній валюті. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Також слідчі знайшли незадекларовані об’єкти нерухомості. 

Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

 

Фото: у Хмельницькому депутатку підозрюють у незаконному збагаченні (dbr.gov.ua)

Скандал з головою Хмельницької МСЕК

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили нову схему незаконного ухилення від мобілізації. Голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу підозрюють у причетності до схеми.

Днями у Крупи провели обшуки, під час яких знайшли майже 6 млн доларів. Сім'я Крупи володіє великою кількістю нерухомості, елітними авто та закордонними рахунками.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона може вийти під заставу, розмір якої становить понад 500 млн гривень. Посадовиці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.

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