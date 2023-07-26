У нардепа Аристова провели обыски, начато расследование

У заместителя главы Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа Юрия Аристова провели обыски. Начато расследование из-за поездки парламентария на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Обыски проводили СБУ и ГБР. Следствие установило, что в середине июля 2023 года нардеп Аристов находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

По предварительным данным, для нелегального выезда за границу были внесены ложные сведения в официальные документы, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" нардепа.

СБУ сообщает, что в июле депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одной из частных больниц Киева до 19 июля. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не проводился.

Подтверждено, что депутат с женой и детьми до 22 июля находился на Мальдивах в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

В ходе обысков СБУ обнаружила загранпаспорт нардепа, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог). Расследование продолжается.

Фото: у нардепа Аристова провели обыски (ssu.gov.ua)

Что этому предшествовало

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивают по меньшей мере в 100 тысяч гривен за сутки.

На скандал отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия. Он заявил, что что будет требовать лишения мандата Аристова. Позже сам Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.

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