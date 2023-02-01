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Вице-спикер Бундестага прибыла с визитом в Киев

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Киев, Среда 01 февраля 2023 11:13
Вице-спикер Бундестага прибыла с визитом в Киев Фото: вице-спикер Бундестага прибыла с визитом в Киев (twitter.com/GoeringEckardt)
Автор: Елизавета Драбкина

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт сегодня, 1 февраля, прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геринг-Экардт в Twitter.

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы составить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на местах", - написала она.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус планирует в ближайшее время посетить Украину.

РБК-Украина также писало, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел собирается приехать в Украину весной.

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