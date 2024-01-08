Депутата Херсонского горсовета приговорили к 10 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией

Детали дела

Обвиняемый, в условиях военного положения принял предложение представителей Вооруженных сил РФ о сотрудничестве и был провозглашен "заместителем председателя военно-гражданской администрации города Херсон".

Находясь на указанной "должности", обвиняемый выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории в оккупационной "администрации" города Херсон, то есть осуществлял незаконную деятельность, связанную с выполнением организационно-распорядительных функций.

Приговор суда

Приговором Малиновского районного суда города Одессы обвиняемый признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Фото: Депутат (t.me/kyiv_pro_office)

Его также лишили права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества в пользу государства.

Судебное разбирательство осуществлялось в форме специального судебного производства.

О ком идет речь

Прокуратура не указывает имени и фамилии обвиняемого. Однако сообщается, что ранее было сообщено о подозрении сыну указанного депутата, который также является депутатом Херсонского городского совета, по факту сотрудничества с государством-агрессором, а также организации и проведении митинга в поддержку действий оккупантов и активном участии в нем.

Фото: Скрин базы розыска МВД (wanted.mvs.gov.ua)

Речь может идти об Игоре Семенчеве, который вместе с сыном находится в базе розыска МВД. Также он визуально похож на мужчину, чью фотографию опубликовала Киевская городская прокуратура.

Приговоры для предателей и оккупантов

Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Также предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.