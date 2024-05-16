СМИ сообщили о массовых обысках у депутата Бундестага из-за связей с платформой Медведчука

Правоохранители проводят массовые обыски у топ-политика из партии "Альтернатива для Германии" Петра Быстрона. Его подозревают в связях с медиаплатформой бывшего украинского депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Прокуратура Мюнхена возбудила расследование в отношении депутата Петра Быстрона, и с утра уже прошли обыски в нескольких его объектах недвижимости в Берлине и Баварии, а также на Майорке.

По информации журналистов, в парламентский офис Быстрона в Бундестаге также прибыли сотрудники полиции. Политика от "Альтернативы для Германии" подозревают во взяточничестве и отмывании денег. Ранее Бундестаг одобрил эти меры против Быстрона и тем самым снял с него неприкосновенность.

Что легло в основу уголовного дела

Расследование против Быстрона связано с делом вокруг пророссийского пропагандистского издания "Голос Европы". В конце марта власти Чехии ввели санкции в отношении платформы.

Они считают, что медиапортал, который базируется в Праге, является операцией по влиянию, а курирует его кум российского диктатора Медведчук.

"Сообщается также, что эта медиакомпания тайно оказывала финансовую поддержку дружественным России кандидатам на европейских выборах в июне", - пишет издание.

По данным властей, в число вероятных получателей денег входит и Быстрон. Он занимает второе место в списке "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. В качестве обвинения против него используют секретные аудио- и видеозаписи от чешской разведывательной службы. Бистрон часто давал интервью "Голосу Европы", где он распространял информацию в интересах РФ.