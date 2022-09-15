RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Депутат Кнесету прокоментував можливість поставок ізраїльської зброї в Україну

Фото: депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалиму нір Баркат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Переговори про постачання ізраїльської зброї в Україну повинні вестися за закритими дверима. Ізраїль повинен допомогти Україні захиститися від агресора.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалима Нір Баркат.

"Безумовно, є вагомі причини для обговорення цього, і я вважаю, що такі обговорення повинні проводитися за закритими дверима", - сказав він.

Баркат також відповів на питання про передачу "Залізного купола". "Якщо і коли Україні знадобиться такий захисний механізм, я підтримаю його. З обговорень, які я мав з людьми тут, мені не зрозуміло, що вам це потрібно. Але ви повинні розуміти, що у нас недостатньо "Залізного купола" для власного захисту", - заявив депутат Кнесету.

"Але передати "Залізний купол", щоб врятувати невинних жертв, які у вас є прямо зараз - я б це підтримав. Я б настійно рекомендував нашому уряду зробити це, тому що сенс цього в тому, що це, по суті, говорить агресорам усього світу, що ми допоможемо вам захистити себе", - додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система ПРО "Залізний купол" не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль