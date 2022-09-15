Депутат Кнесету прокоментував можливість поставок ізраїльської зброї в Україну

"Безумовно, є вагомі причини для обговорення цього, і я вважаю, що такі обговорення повинні проводитися за закритими дверима", - сказав він.

Баркат також відповів на питання про передачу "Залізного купола". "Якщо і коли Україні знадобиться такий захисний механізм, я підтримаю його. З обговорень, які я мав з людьми тут, мені не зрозуміло, що вам це потрібно. Але ви повинні розуміти, що у нас недостатньо "Залізного купола" для власного захисту", - заявив депутат Кнесету.

"Але передати "Залізний купол", щоб врятувати невинних жертв, які у вас є прямо зараз - я б це підтримав. Я б настійно рекомендував нашому уряду зробити це, тому що сенс цього в тому, що це, по суті, говорить агресорам усього світу, що ми допоможемо вам захистити себе", - додав він.