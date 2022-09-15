Депутат Кнессета прокомментировал возможность поставок израильского оружия в Украину

"Безусловно, есть веские причины для обсуждения этого, и я считаю, что такие обсуждения должны проводиться за закрытыми дверьми", - сказал он.

Баркат также ответил на вопрос о передаче "Железного купола". "Если и когда Украине понадобится такой защитный механизм, я поддержу его. Из обсуждений, которые у меня были с людьми здесь, мне не ясно, что вам это нужно. Но вы должны понимать, что у нас недостаточно "Железного купола" для собственной защиты", - заявил депутат Кнессета.

"Но передать "Железный купол", чтобы спасти невинных жертв, которые у вас есть прямо сейчас - я бы это поддержал. Я бы настоятельно рекомендовал нашему правительству сделать это, потому что смысл этого в том, что это, по сути, говорит агрессорам всего мира, что мы поможем вам защитить себя", - добавил он.