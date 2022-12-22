СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от Партии Регионов, который призвал украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Фото: СБУ объявила в розыск бежавшего в Россию бывшего нардепа от "Партии Регионов" (ssu.gov.ua)

Стоит добавить, что на фотографии от СБУ изображен бывший народный депутат Дмитрий Святаш.

Отмечается, что злоумышленником является представитель Харьковской ячейки "Партии Регионов" и именно от этой политсилы он 5 раз избирался в украинский парламент.

"После начала полномасштабного вторжения он выступал за поддержку страны-агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины", - пишет пресс-служба.

Еще в августе предатель обнародовал в социальной странице пропагандистский пост в котором призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.

Предатель гарантировал гражданским якобы лояльное отношение со стороны российских оккупантов, а также обещал "списание" кредитных обязательств.

"Кроме этого, он убеждал о якобы регулярном поступлении "гумпомощи" из России в захваченные районы Украины и "восстановлении" разрушенной инфраструктуры", - добавляет СБУ.

Чтобы избежать правосудия за свои преступления, злоумышленник сбежал в Россию.

Сейчас предатель объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается.

"Напомним, ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний", - отмечает СБУ.

В августе текущего года были арестованы активы предателя на сумму 600 млн гривен и переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.