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Депутат в Черниговской области уклонялся от военной службы, ему грозит тюрьма

Украина, Пятница 16 февраля 2024 16:28
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Депутат в Черниговской области уклонялся от военной службы, ему грозит тюрьма Архивное фото: Депутат в Черниговской области уклонялся от несения службы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили подозрение депутату из Черниговской области за уклонение от военной службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Депутат Семеновского городского совета Черниговской области был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы.

Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.

При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного на более 157 тысяч гривен.

Что ему теперь угрожает

Ему сообщено о подозрении в:

  • уклонение от военной службы;
  • мошенничестве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, который прикрывал его преступные действия, выделены в отдельное производство.

Мобилизация в Украине

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для "уклонистов" и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Черниговская область ГБР Мобилизация в Украине
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