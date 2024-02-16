Депутат в Черниговской области уклонялся от военной службы, ему грозит тюрьма
Правоохранители объявили подозрение депутату из Черниговской области за уклонение от военной службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
Депутат Семеновского городского совета Черниговской области был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы.
Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.
При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного на более 157 тысяч гривен.
Что ему теперь угрожает
Ему сообщено о подозрении в:
- уклонение от военной службы;
- мошенничестве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, который прикрывал его преступные действия, выделены в отдельное производство.
Мобилизация в Украине
Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.
В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.
30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для "уклонистов" и не только.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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