Депутат у Чернігівській області ухилявся від військової служби, йому загрожує в'язниця

Правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з'являвся в місці несення служби.

Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця і навпаки - писав у документах, що той нібито несе службу в прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень.

Що йому тепер загрожує

Йому повідомлено про підозру в:

ухиленні від військової служби;

шахрайстві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділено в окреме провадження.

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для "ухилянтів" і не тільки.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.