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США підтримують розробку "законопроекту про деолігархізацію", - Єрмак

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 22:10
США підтримують розробку "законопроекту про деолігархізацію", - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, голова офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу Глави держави щодо розробці законопроєкту про деолігархізацію. Основна мета цього - боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу Зеленського, оскільки це робиться для українського народу. "Тому все, що робиться з точки зору боротьби з впливом олігархічних і фінансових груп, - безумовно, це викликає підтримку з боку США", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, цю систему потрібно міняти. За його словами, деолігархізація повинна бути спрямована не на боротьбу з окремими персонами, а на зміну роботи всієї системи державного управління.

Відзначимо, раніше екс-помічник Держсекретаря США, посол Деніел Фрід під час Київського безпекового форуму назвав дотримання законності головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Перш за все це стосується загрози перерозподілу бізнесу і медіа.

РБК-Україна писало, що 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

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