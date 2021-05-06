ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нацраді реформ назвали головні напрямки деолігархізації

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 15:49
У Нацраді реформ назвали головні напрямки деолігархізації Фото: Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, цю систему потрібно міняти.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Хто продає ці послуги олігархам і не тільки олігархам? Олігархи, до речі, це менш як 15% української економіки. Ми говоримо про 100% української економіки. Хто продає ці послуги різним суб'єктам? Українські чиновники: міністри, мери і т.д. Не просто продають, а кажуть: ти нічого не зможеш зробити, якщо до мене не прийдеш і у мене не купиш", - сказав Саакашвілі.

За його словами, деолігархізація повинна бути спрямована не на боротьбу з окремими персонами, а на зміну роботи всієї системи державного управління.

"Ми зараз чергову компанію, 5 прізвищ назвемо. І деякі з них мені особисто дуже не подобаються, з цих прізвищ, я давно з ними ворогую. Я теж буду щасливий, ох, назвали нарешті паразита. А потім віз залишиться і нині там. Тому що вся система, яка продає цим хлопцям і всім іншим, процвітає і вона не змінюється. Міняймо систему. Не будемо міняти систему, це все перетвориться знову в компанійщину", - підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Саакашвілі реформи
NEWS
Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту
Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка