У Нацраді реформ назвали головні напрямки деолігархізації
Українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, цю систему потрібно міняти.
Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.
"Хто продає ці послуги олігархам і не тільки олігархам? Олігархи, до речі, це менш як 15% української економіки. Ми говоримо про 100% української економіки. Хто продає ці послуги різним суб'єктам? Українські чиновники: міністри, мери і т.д. Не просто продають, а кажуть: ти нічого не зможеш зробити, якщо до мене не прийдеш і у мене не купиш", - сказав Саакашвілі.
За його словами, деолігархізація повинна бути спрямована не на боротьбу з окремими персонами, а на зміну роботи всієї системи державного управління.
"Ми зараз чергову компанію, 5 прізвищ назвемо. І деякі з них мені особисто дуже не подобаються, з цих прізвищ, я давно з ними ворогую. Я теж буду щасливий, ох, назвали нарешті паразита. А потім віз залишиться і нині там. Тому що вся система, яка продає цим хлопцям і всім іншим, процвітає і вона не змінюється. Міняймо систему. Не будемо міняти систему, це все перетвориться знову в компанійщину", - підкреслив Саакашвілі.
Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.