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Деолігархізація не повинна стати перерозподілом власності, - дипломат

Новость на русском → Києва, Четвер 29 квітня 2021 12:46
Деолігархізація не повинна стати перерозподілом власності, - дипломат Фото: Деніел Фрід (dw.com)
Автор: РБК-Україна

Дотримання законності має стати головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Насамперед це стосується загрози перерозподілу бізнесу та медіа.

Про це заявив екс-помічник держсекретаря США, посол Деніел Фрід під час Київського безпекового форуму.

"Коли Україна буде позбавлятися від контролю олігархів, ключове, щоб медіа і економіка не почали працювати на користь інших олігархів або на користь держави. А працювали саме за законом", - завив Деніел Фрід.

Нагадаємо, Деніел Фрід є експертом Atlantic Council - американського аналітичного центру, заснованого в 1961 році при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). До 2017 року координував санкційну політику Державного департаменту США.

Як повідомлялося, 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроекту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

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