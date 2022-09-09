У Чорному морі на міні підірвався корабель ВМС Румунії

В акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії наткнувся на міну, що дрейфувала. Вона вибухнула прямо біля судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на Міноборони країни пише, що екіпаж корабля був заздалегідь попереджений про міну, проте через сильний вітер і хвилі знешкодити її не зумів.

У момент вибуху на борту корабля перебували 75 військовослужбовців. Внаслідок події ніхто з них не постраждав.

"Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - повідомили в Міноборони Румунії.