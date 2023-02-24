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Без деоккупации Харьковской области и Херсона не было бы успеха в оружии, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Деокупация украинскими защитниками Херсона, Херсонской и Харьковской областей стала ключом к увеличению военной помощи от западных стран-союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президент напомнил, что "сначала у нас не было натовского оружия, и не могло быть, потому что мы не в Альянсе". Затем появилась артиллерия и HIMARS. Это стало новой страницей в войне. Но о танках никто из партнеров не говорил.

"Потом мы нашли момент, ключ. И что-то осенью мы сделали. Что-то очень важное, где показали, что мы способны отвоевывать земли. Это была очень важная деоккупация Харьковского региона, а затем Херсонской области и Херсона. Это были очень важные шаги". Без этого не было бы у нас успеха в других видах оружия", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня Германия решила увеличить количество танков Leopard 2, которые планировала отправить в Украину.

Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины будет поставлять системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk и официально подтвердила планы передать модернизированные танки Leopard 2.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

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