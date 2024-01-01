RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дневная атака дронов: ВСУ уничтожили девять "Шахедов"

Фото: украинские военные уничтожили девять "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным сегодня, 1 января, удалось сбить девять российских дронов-камикадзе. Это произошло во время дневной атаки "Шахедов" с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, около 14:00 россияне атаковали Украину 10 дронами-камикадзе "Шахед" с северного направления. 

"Противовоздушной обороной уничтожено девять вражеских "Шахедов", - сказано в сообщении. 

При этом Воздушные силы напоминают, что на восточном направлении была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. 

Также, по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на 20:15 украинские защитники сбили два вражеских "Шахеда" в небе над Криворожским районом.  

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 1 января, оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Они запустили их с северного направления. 

Вражеские дроны фиксировали в Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях. 

При этом в Киевской области и Киеве сообщали о работе противовоздушной обороны. 

Позже командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что на севере страны мобильные группы уничтожили четыре "Шахеда". Также он показал видео. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониатака дроновВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины