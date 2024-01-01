Денна атака дронів: ЗСУ знищили дев'ять "Шахедів"

Українським військовим сьогодні, 1 січня, вдалося збити дев'ять російських дронів-камікадзе. Це сталося під час денної атаки "Шахедів" із півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією військових, близько 14:00 росіяни атакували Україну 10 дронами-камікадзе "Шахед" з північного напрямку.
"Протиповітряною обороною знищено дев'ять ворожих "Шахедів", - сказано у повідомленні.
При цьому Повітряні сили нагадують, що на східному напрямку було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Також, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на 20:15 українські захисники збили два ворожі "Шахеди" в небі над Криворізьким районом.
Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Вони запустили їх з північного напрямку.
Ворожі дрони фіксували у Сумській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.
При цьому в Київській області та Києві повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
Пізніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що на півночі країни мобільні групи знищили чотири "Шахеди". Також він показав відео.
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